В Роскачестве рассказали о недопустимых действиях при зависании компьютера

При зависании компьютера некоторые начинают многократно нажимать на кнопки, надеясь добиться хоть какого-то отклика, однако так делать не стоит, сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

«Каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу», — отметил специалист.

По его словам, в подобной ситуации необходимо дождаться отклика системы. В том случае, если его так и не последовало, следует перезагрузить компьютер.

«Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. Все упирается в «железо». И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность», – добавил Кузьменко.

Эксперт подчеркнул, что если держать «железо» и программное обеспечение в актуальном состоянии, то это поможет предотвратить появление проблем, в частности непредвиденное отключение и зависания.

Ранее директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин рассказал, что, когда компьютер работает слишком долго, значительно возрастает нагрузка на систему охлаждения, что может привести к преждевременному износу и повышает риски выхода устройства из строя или даже возгорания. При этом выключение компьютера в конце рабочего дня продлевает срок службы устройства и не вредит его электронным компонентам.