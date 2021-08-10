Российские военные разработали многоцелевой беспилотник

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого запатентовала беспилотный летательный аппарат (БЛА), имеющий широкий спектр применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федерального института промышленной собственности.

«Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и комплексам в области специальной техники, являющимся дистанционно управляемым или автономно управляемым летательным аппаратом с вертикальным взлетом и посадкой как на твердую, так и на водную поверхности, с системой защиты тяговых винтов», — говорится в патенте.

В документе отмечается, что грузоподъемность беспилотника достигает 0,6 кг, благодаря чему на него могут быть установлены блоки многоцелевого назначения. Эти приборы позволят собирать информацию о состоянии окружающей среды, выявлять радиоактивное и химическое заражения и определять точные координаты места, где произошел выброс загрязняющих веществ, а также искать пропавших людей.

По словам разработчиков, БЛА можно применять в лесах, в городе, в помещениях — там, где есть вероятность столкновения с предметами или живыми существами.

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