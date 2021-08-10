Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ъ»: власти России решили не вводить запрет на экспорт бензина 02:32
Депутат Рады заступился за украинскую легкоатлетку после ее фото с Ласицкене 02:18
Зеленский назначил новых командующих в ВСУ 01:59
Синхронистка Ромашина отметила роль Путина в победе на Играх 01:56
Гимнастка Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде 01:49
В России хотят вернуть в оборот личную тару потребителей 01:46
Посольство России заявило, что войска США находятся в Сирии незаконно 01:25
Гимнастка Дина Аверина назвала условие, при котором вернется в спорт 01:21
В Португалии умерла семья противников вакцинации 01:05
В США 150 жертвам Эпштейна выплатят компенсации на $125 млн 00:59

Российские военные разработали многоцелевой беспилотник

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого запатентовала беспилотный летательный аппарат (БЛА), имеющий широкий спектр применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федерального института промышленной собственности.

«Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и комплексам в области специальной техники, являющимся дистанционно управляемым или автономно управляемым летательным аппаратом с вертикальным взлетом и посадкой как на твердую, так и на водную поверхности, с системой защиты тяговых винтов», — говорится в патенте.

В документе отмечается, что грузоподъемность беспилотника достигает 0,6 кг, благодаря чему на него могут быть установлены блоки многоцелевого назначения. Эти приборы позволят собирать информацию о состоянии окружающей среды, выявлять радиоактивное и химическое заражения и определять точные координаты места, где произошел выброс загрязняющих веществ, а также искать пропавших людей.

По словам разработчиков, БЛА можно применять в лесах, в городе, в помещениях — там, где есть вероятность столкновения с предметами или живыми существами.

Ранее дрон впервые спас тонущего человека на пляже Анапы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко
Поклонская пригласила Лукашенко своими глазами посмотреть, как живут в Крыму
«Поломка кислородной системы». Что известно о гибели пациентов с COVID-19 во Владикавказе
Врио главы Северной Осетии рассказал о причинах трагедии с девятью погибшими больными
В России удвоилось число автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»
Правительство отказалось повышать планку транспортного налога для дорогих машин
Блинкен напомнил России и Китаю, что США являются «чрезвычайно сильным» государством
В МИД России озабочены попытками Японии игнорировать итоги Второй мировой войны
Белорусская ассоциация гимнастики объяснила свой негативный пост в адрес России
Пациенты пожаловались на антисанитарные условия в больнице доктора Мясникова
Новости и материалы
«Ъ»: власти России решили не вводить запрет на экспорт бензина
Депутат Рады заступился за украинскую легкоатлетку после ее фото с Ласицкене
Зеленский назначил новых командующих в ВСУ
Синхронистка Ромашина отметила роль Путина в победе на Играх
Гимнастка Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде
В России хотят вернуть в оборот личную тару потребителей
Посольство России заявило, что войска США находятся в Сирии незаконно
Гимнастка Дина Аверина назвала условие, при котором вернется в спорт
В Португалии умерла семья противников вакцинации
В США 150 жертвам Эпштейна выплатят компенсации на $125 млн
Зобнин считает, что «Спартаку» по силам пройти «Бенфику» с помощью везения
Белорусские власти требовали депортировать форварда ЦСКА Шкурина из России
Восьмилетнему мальчику из Пакистана грозит смертная казнь за богохульство
Лукашенко принял американскую журналистку за «девушку с региона»
Тихонов опроверг факт жесткого заявления ассоциации гимнастики Белоруссии
Из больниц выписаны 36 отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей
В США могут рассекретить данные о терактах 11 сентября
Российский волейболист рассказал, почему был проигран финал Игр-2020
Все новости
Как вузы будут решать проблему непривитых от COVID-19 студентов
В Студсоюзе намерены добиваться перерасчета за онлайн-обучение для непривитых учащихся
«Показательная история»: комика Мирзализаде арестовали из-за шутки
Звезда «Кривого зеркала» сравнил дело комика Мирзализаде с историей Эдварда Била
Новые облавы: машины начали снимать с регистрации за «кустарный» автозвук
ГИБДД начала задерживать авто с нештатными сабвуферами и динамиками
«Нужно везение»: как «Спартак» собирается пройти «Бенфику»
«Спартаку» в матче против «Бенфике» нужно выигрывать минимум в два мяча
На основе принципа взаимности. В Москве ответили на недружественные действия Лондона
В МИД России разъяснили санкции, введенные в отношении британцев
Пытки, давление Запада и угроза войны: о чем говорил Лукашенко
Президент Белоруссии дал пресс-конференцию в годовщину переизбрания
«Подавление демократии». Байден увидел в Лукашенко угрозу нацбезопасности США
Президент США рассказал, почему ввел новые санкции против «белорусского режима»
«Была ни на кого не похожа»: умерла звезда российских ситкомов Татьяна Жукова-Киртбая
Бабушка из «Папиных дочек» вспомнила о скромном характере звезды шоу Татьяны Жуковой-Киртбая
Спасибо, что ушли: в отсутствие США талибы* берут власть в Афганистане
«Талибан*» заявил, что афганские власти потеряли контроль над ситуацией
«Нечего искать в Москве». Молдавия отозвала своего посла
Молдавского посла в России уволили на фоне секс-скандала
«Для усиления конкуренции»: почему России требуется больше продуктов
Путин поручил увеличить ввоз продуктов из стран СНГ для стабилизации цен
«Беру вещи у знакомых»: как одевается Грета Тунберг
Грета Тунберг оказалась на обложке скандинавского Vogue
Как Москва встречала олимпийцев
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях