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В сети появился клон TikTok с закрытым доступом

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Polemix

Среди американской молодежи набирает популярность новое приложение Polemix, сообщает The Verge. Интерфейс сервиса напоминает TikTok, однако его контент отличается от развлекательного.

Основная цель новой платформы — продвижение свободных дебатов среди молодежи. Каждое видео — это мнение человека по определенному вопросу, где тот приводит аргументы за или против какой-либо точки зрения.

Внизу экрана расположены кнопки «согласен с вами» и «уважаю вас, но не согласен». Приложение учитывает голоса других пользователей, на основе чего в дальнейшем выстраивается график, показывающий количество солидарных людей.

На данный момент в Polemix можно попасть только по приглашению, сейчас сервисом пользуется 2500 пользователей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о популярном среди россиян приложении Zenly, которое позволяет пользователям видеть местоположение друг друга в реальном времени.

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