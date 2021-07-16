В сети представили новые эмодзи, среди них — беременный мужчина и межрасовое рукопожатие

Консорциум Unicode представил новые эмодзи, которые появятся в этом году.

Среди смайликов появились новые объекты: детская горка, рентген, костыль, диско-шар, спасательный круг и другие. К классическим желтым смайликом добавили несколько «лиц», которые отдают честь, прикрывают рот, подсматривают, плавятся. Также были добавлены гендерно-нейтральные эмодзи с человеком в короне.

Самый необычный эмодзи — беременный мужчина с усами.

Еще были добавлены эмодзи с рукопожатиями людей с разным цветом кожи и несколько новых жестов.

Пока новые смайлики окончательно не утверждены, пользователем предлагается проголосовать за понравившийся вариант.

Unicode устанавливает стандартный код для каждого эмодзи, который позволяет таким компаниям, как Apple и Google, создавать свои собственные смайлы на его основе.