Россиян предупредили о новой схеме кражи денег при онлайн-платежах

Мошенники научились имитировать страницы оплаты с 3-D Secure защитой. До этого технология считалась одной из наиболее эффективных для защиты платежных данных, предупреждает международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

«По данным Group-IB, ежемесячно происходит около 3,7 млн случаев мошенничества с использованием подложных 3-D Secure страниц, с которых деньги покупателей уходят напрямую мошенникам через легальную транзакцию в банке», — говорится в сообщении.

В компании подсчитали, что за первые полгода 2021 года ущерб от данных схемы составил свыше 400 миллионов рублей. При этом впервые ее зафиксировали в конце прошлого года.

Эксперты отмечают, что опасность подложных 3-D Secure страниц заключается в том, что их достаточно сложно выявить: на ней часто бывают логотипы международных платежных систем, и они не вызывают подозрений у покупателей.

Ранее глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер сообщил, что восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – «социальных инженеров»: сейчас они выманивают у граждан деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита. Кроме того, выросло число фальшивых сайтов, на которых предлагают купить онлайн медицинские товары с большими скидками. Основная задача таких сайтов — заставить потребителя перевести мошенникам деньги или выманить у него платежную информацию.