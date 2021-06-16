Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности сотрудничать с NASA по съемкам фильмов в космосе, сообщает сайт kp.ru.

«Я готов обсуждать даже этот проект «Вызов». Мы сегодня об этом тоже поговорим с американцами. На предмет того, чтобы их участие в этом проекте сделать гораздо более активным», — заявил Рогозин.

Речь идет о планирующемся художественном фильме под рабочим названием «Вызов». Старт экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Первый художественный фильм в космосе снимут госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

На МКС отправятся российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Ранее в «Роскосмосе» опровергли информацию об увольнении бывшего космонавта Сергея Крикалева из руководства из-за критики проекта съемок фильма «Вызов».