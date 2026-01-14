В России могут заморозить срок давности по налоговым преступлениям

Министерство финансов России выступило с предложением заморозить срок давности по налоговым преступлениям. Об этом, ссылаясь на подготовленный ведомством проект постановления, сообщает газета «Известия».

Сейчас срок давности по налоговым преступлениям в РФ составляет два года или шесть лет. При этом с момента совершения преступления до направления материалов следователю может пройти до пяти лет. В пояснительных документах отмечается, что недобросовестные налогоплательщики могут использовать действующий порядок не для погашения задолженности, а для затягивания сроков давности. Так, по каждому пятому случаю срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, в результате чего преступления остались без наказания.

Согласно предложению Минфина, течение срока давности будет приостанавливаться с момента предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Отсчет срока будет возобновляться после направления налоговых материалов в следственные органы.

24 декабря сообщалось, что российского бизнесмена арестовали по делу о неуплате налогов на 7 млрд рублей.

Ранее Путин потребовал бороться с уклонением от уплаты налогов.