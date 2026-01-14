Размер шрифта
В Ростове-на-Дону открыли ПВР для жителей поврежденного БПЛА дома

Скрябин: для жителей поврежденного беспилотником дома организован ПВР
Сергей Аверин/РИА Новости

В Ростове-на-Дону для пострадавших жильцов многоквартирного дома организован пункт временного размещения. Там созданы все необходимые условия: обустроены спальные места, обеспечено горячее питание и напитки, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — говорится в посте чиновника.

13 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что украинский беспилотник нанес удар, повредив один из промышленных объектов.

Он рассказал, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки дронов на Таганрог и Красносулинский район.

В ночь на 13 января над регионами РФ перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — семь — сбили в Ростовской области.

Ранее за пять часов российские военные уничтожили 40 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

