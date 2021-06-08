Большинство россиян тратят на подписки не более 300 рублей в месяц

Аналитики компании Rambler&Co выяснили, что три четверти россиян тратит на подписки на продукты, сервисы и услуги в интернете не более 300 рублей в месяц. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

Соответствующий опрос проводился на портале «Рамблер» с 4 по 7 июня. Участниками исследования стали свыше 810 тыс. человек — 79% мужчин и 21% женщин.

Так, три четверти граждан выделяют на подписки до 300 рублей каждый месяц, 15% — до 1 000 рублей. Больше тратят только 10% респондентов.

Согласно результатам исследования, 12% опрошенных ежемесячно оплачивают одну-две подписки, 5% — три-четыре, 6% — от пяти и более. 77% респондентов подключают подписки лишь при необходимости. Среди постоянных пользователей подписок 26% готовы платить за видеоконтент, по 18% участников исследования предпочитают музыку и книги, 15% платят за различные услуги и сервисы, столько же — за программы и софт, 7% приобретают облачные хранилища.

В компании также отметили, что 2020 год стал удачным для сервисов по подпискам. Оказавшись дома, многие люди начали использовать их впервые. Количество подписок на одни только видеосервисы пересекло отметку в 1 млрд (по состоянию на март 2021 года).

Ранее стало известно, что россияне в прошлом году удвоили траты в интернет-магазинах.