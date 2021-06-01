«Яндекс» назвал главные слухи о коронавирусе

Аналитики «Яндекс.Кью» совместно с антропологами из РАНХиГС в рамках исследования выявили главные фейки и слухи о коронавирусе.

Антропологи составили список фейков о COVID-19, которые распространялись с самого начала пандемии. Далее аналитики проанализировав поиск, выявили, какие слухи люди чаще всего пытаются проверить.

Исследование показало, что в начале пандемии активнее всего распространялись псевдомедицинские советы, конспирологические теории и фейки, связанные с отрицанием коронавируса.

Однако уже к лету 2020 года их популярность упала до минимума. После этого активнее всего циркулировали фейки о вреде прививок. Их популярность особенно сильно выросла в декабре 2020 года, когда в России началась вакцинация от коронавируса.

В тройке самых популярных фейков о коронавирусе оказались следующие поисковые запросы «Коронавирус – это чье-то оружие», «Билл Гейтс, мировое правительство, золотой миллиард», «вертолеты распыляют какую-то дезинфекцию». Также пользователей интересовали «вышки 5G», «зараженные бананы» и «чипы в вакцине».

Некоторые фейки оказались особенно популярны в отдельных городах. В Казани чаще интересовались фейком о наночервях, которые живут в масках. В Сочи был повышен интерес к фейку о коронавирусе и живущей в море бактерии Синтии.

По итогам исследования независимые фактчекеры подготовили разбор слухов, а «Яндекс» научился проверять эти факты в поиске. Теперь если запрос явно содержит миф, то пользователь сразу видит опровержение.