Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова завела Telegram-канал.

«Друзья! По многочисленным просьбам Владимира Рудольфовича Соловьева создала свой ТГканал», — говорится в первом сообщении.

Также дипломат прокомментировала решение НАТО не приглашать на июньский саммит Грузию и Украину и слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что лучшим способом евроатлантической интеграции выступают реформы оборонного сектора. По словам Захаровой, это «напоминает родительское «нечего по двору шалберничать, иди уроки делать». Она также выразила сожаление, что Столтенберг не коснулся Минских договоренностей, которые Киев должен соблюдать.

Ранее Столтенберг объявил, что НАТО не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет в июне. Также он заявлял, что Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией.