«Сбер» показал прототип беспилотного электромобиля

Компания SberAutoTech, входящая в экосистему «Сбера», представила прототип беспилотного электромобиля под названием «ФЛИП». Об этом пишет РБК.

В основе автономного эклектического транспорта лежит платформа собственной разработки, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Кроме того, в качестве источника энергии для передвижения возможно использовать газ и водород.

Габариты «ФЛИПа» — 3,62 м на 1,95 м, внутри предусмотрены места для шести пассажиров.

В компании отмечают, что электромобиль представляет собой полностью автономное и безопасное такси будущего, которое также может заниматься и грузоперевозками. Для использования транспорта пассажиру необходимо будет загрузить специальное приложение с виртуальным ассистентом.

Безопасность беспилотного автомобиля обеспечивается за счет комплекса лидаров, радаров и камер, которые распознают пешеходов, препятствия, окружающие объекты.

«ФЛИП» будет представлен 2–5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что «Сбер» выпустил на улицы Москвы свои первые беспилотные автомобили.