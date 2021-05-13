Байден подписал указ о кибербезопасности США

Президент США Джо Байден утвердил указ об обеспечении кибербезопасности страны, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Отмечается, что данный документ, призван повысить кибербезопасность Соединенных Штатов и защитить сети федерального правительства.

Согласно сообщению, такие недавние инциденты в сфере кибербезопасности, как с Colonial Pipeline, SolarWinds и Microsoft Exchange «являются отрезвляющим напоминанием о том, что организации частного и государственного секторов США все чаще сталкиваются с изощренной злонамеренной киберактивностью со стороны государственных действующих лиц», а также «со стороны киберпреступников».

В СНБ пояснили, что настоящий указ ликвидирует барьеры для обмена информацией между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности, модернизирует и устанавливает более строгие стандарты кибербезопасности в федеральном правительстве, а также улучшает безопасность цепей поставок программного обеспечения. Также документом предусмотрено создание совета по анализу вопросов, связанных с кибербезопасностью (Cybersecurity Safety Review Board).

Ранее стало известно, что США могут увеличить расходы на кибербезопасность из-за хакеров.

В марте 2020 года хакеры взломали программное обеспечение Orion компании SolarWinds и распространили вирус среди пользователей. Среди пострадавших оказались правительственные организации и около 400 крупнейших компаний США.