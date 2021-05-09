На сайт «Бессмертного полка» совершили массивные хакерские атаки

Сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» подвергся массивным хакерским атакам в День Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что функционал сайта был временно ограничен. В настоящее время приостановлена работа личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн. Отмечается, что сайт заработает в полном объеме в ближайшее время.

Кроме того, в День Победы в ходе онлайн-шествия были пресечены попытки размещения на сайте портретов нацистов. Данные о людях, приславших эти изображения, передадут в Следственный комитет.

Онлайн-акция «Бессмертный полк» стартовала 9 мая 15.00 по местному времени во всех регионах России.