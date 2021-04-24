Роскомнадзор: YouTube не удалил почти шесть тысяч запрещенных материалов

Администрация видеохостинга YouTube не удалила почти шесть тысяч материалов, содержащих противоправную информацию, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, с 2012 года на видеохостнинге было обнаружено более 71 тысячи материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, пронаркотический и суицидальный контентом. Роскомнадзор потребовал удалить данные материалы.

«Тем не менее, до сих пор неудаленными остаются почти 6 тыс. запрещенных материалов», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ. По заявлению ведомства, видеохостинг прибегает к цензуре «под формальным предлогом несоответствия содержания роликов возрастной категории».

В апреле текущего года российский суд оштрафовал компанию Twitter по трем протоколам за отказ удалить протвоправную информацию. Общий размер штрафов составил 8,9 млн рублей.