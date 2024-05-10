В Думу внесли проект постановления об утверждении Мишустина премьером

В Государственную думу внесли проект постановления об утверждении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Данные об этом появились в базе нижней палаты.

Президент Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, обсуждение кандидатуры премьера пройдет во всех фракциях, а на пленарном заседании Госдумы будут затронуты ключевые аспекты. Михаил Мишустин выступит с докладом, после чего последует раунд вопросов и выступлений депутатов и представителей политических фракций. Завершится это мероприятие голосованием по вопросу утверждения кандидатуры.

В ходе обсуждения особое внимание будет уделено ответам на вопросы, связанным с приоритетами, поставленными президентом Путиным. Среди них — демографическая политика, повышение благополучия граждан, поддержка семей с детьми, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, а также повышение обороноспособности страны.

Ранее Путину направили список кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.