В Херсонской области сообщили о новых повреждениях инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Херсонской области обнаружили повреждения в складских помещениях и на объекте критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, повреждения зафиксировали в газопроводе. Специалисты перекрыли утечку газа. Также повреждения нашли в хозяйственных постройках, написал Прокудин. При этом о каком объекте идет речь, он не уточнил.

До этого в Харьковской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. Также тревога звучала в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Краткое время воздушная тревога также действовала в Одесской области Украины. Также ее распространяют на контролируемые Киевом части ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.