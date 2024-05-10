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Европейские компании начали отворачиваться от Китая

Reuters: Европа растеряла оптимизм относительно ведения бизнеса в Китае

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Global Look Press

Все меньше европейских компаний хотят инвестировать в развитие своего бизнеса в Китае, пишет Reuters со ссылкой на исследование Европейской торговой палаты.

Участники опроса в 2024 году оценили перспективы ведения бизнеса в КНР на самом низком уровне за 20 лет. Четверть опрошенных дали пессимистичную оценку своему текущему потенциалу роста, еще почти половина (44%) заявили, что не верят в будущие перспективы.

На данный момент лишь 13% европейских фирм рассматривают КНР в качестве основного направления для инвестиций. Показатель был выше даже во время пандемии: в 2020-м — 19%, в 2021-м — 27%.

«Хотя китайское правительство часто сигнализирует о своем намерении улучшить деловую среду, теперь нам необходимо увидеть конкретные действия по восстановлению доверия инвесторов», — отметил президент палаты Йенс Эскелунд.

До этого председателем КНР Си Цзиньпином впервые за пять лет отправился в тур по странам ЕС.

Ранее китаист оценил итоги визита Си Цзиньпина во Францию.

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