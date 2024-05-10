Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле сообщили о начале масштабного наступления на террористические объекты в Рафахе

Walla: ЦАХАЛ начал широкомасштабную атаку на террористические объекты в Рафахе

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил израильский новостной портал Walla, передает ТАСС.

По его данным, в последние несколько часов ЦАХАЛ начал «широкомасштабное наступление на террористические объекты» в Рафахе, в котором принимают участие артиллерия и авиация.

До этого Пентагон сообщил, что США приостановили поставку Израилю 2 млн кг бомб. Всего предполагалось поставить 800 бомб весом 900 кг и 1,7 тыс. бомб весом 230 кг. Окончательное решение пока не принято.

9 мая сенатор Берни Сандерс заявил, что предупреждение президента США Джо Байдена об отказе поставлять оружие Израилю в случае старта операции в Рафахе стало «хорошим шагом вперед», однако призвал сделать «еще больше в будущем».

7 мая армия Израиля заявила о начале точечной контртеррористической операции на востоке Рафаха.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами