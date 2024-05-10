В Израиле сообщили о начале масштабного наступления на террористические объекты в Рафахе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил израильский новостной портал Walla, передает ТАСС.

По его данным, в последние несколько часов ЦАХАЛ начал «широкомасштабное наступление на террористические объекты» в Рафахе, в котором принимают участие артиллерия и авиация.

До этого Пентагон сообщил, что США приостановили поставку Израилю 2 млн кг бомб. Всего предполагалось поставить 800 бомб весом 900 кг и 1,7 тыс. бомб весом 230 кг. Окончательное решение пока не принято.

9 мая сенатор Берни Сандерс заявил, что предупреждение президента США Джо Байдена об отказе поставлять оружие Израилю в случае старта операции в Рафахе стало «хорошим шагом вперед», однако призвал сделать «еще больше в будущем».

7 мая армия Израиля заявила о начале точечной контртеррористической операции на востоке Рафаха.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.