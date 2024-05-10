На подлете к Белгороду уничтожили две воздушные цели

На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, летательные аппараты ликвидировали системы противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 10 мая на территории предприятия «Первый завод» в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Пожар удалось потушить. В настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре предприятия, уточнил глава региона Владислав Шапша.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.