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Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года

Россиянин Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме за 12 лет

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче плей-офф Кубка Стэнли против «Каролины» забил самый быстрый гол своей команды в овертайме с 2012 года.

Панарин забросил шайбу на отметке 1 минута 43 секунды. Этот результат позволил Панарину занять восьмое место по скорости забрасывания шайбы в овертайме за всю историю «Рейнджерс».

«Рейнджерс» ведет в полуфинальной серии Восточной конференции у «Каролины» со счетом 3:0.

Следующая встреча между «Рейнджерс» и «Каролиной» пройдет 12 мая. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 82 матчах регулярного НХЛ, отметившись 49 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». Гонку лучших бомбардиров НХЛ Панарин завершил на четвертом месте.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Панарин установил рекорд «Рейнджерс».

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