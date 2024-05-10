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НАТО предрекли распад после завершения конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: НАТО развалится после окончания конфликта на Украине

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что после завершения конфликта на Украине НАТО может прекратить существование. Своей точкой зрения он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну», — сказал Макгрегор.

По его словам, Североатлантический альянс слаб как никогда, и пытается скрыть это агрессивной риторикой. В России прекрасно это понимают, считает эксперт.

До этого он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обороняться и строить окопы, однако это бессмысленно при практической потере личного состава армии. Эксперт считает, что украинский конфликт подходит к своему завершению.

Он подчеркнул, что даже в случае если одна или несколько стран НАТО отправили бы своих военных на Украину, это все равно никак не повлияло бы ситуацию из-за их малой численности в сравнении с личным составом армии России в зоне боевых действий.

Ранее стало известно о расколе НАТО из-за ударов Украины по России.

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