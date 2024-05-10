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В Финляндии раскрыли, как достичь мира на Украине

Президент Финляндии Стубб: путь к миру на Украине лежит через боевые действия

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственный путь к миру на Украине лежит через боевые действия. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Стубб предположил, что в следующем году настанет ситуация, которая «откроет путь к соглашению», однако на сегодняшний день время для него не пришло.

«Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — заявил президент Финляндии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам. Президент Турции подчеркнул, что Анкара призывает Москву и Киев работать над установлением справедливого мира на основе прав и закона.

До этого избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом, а также предложил Братиславу как площадку для диалога.

Ранее президент Финляндии назвал «лучший способ» избежать войны.

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