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В Госдуме РФ одобрили процедуру назначения кандидата в премьер-министры

Комитет ГД РФ по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Комитет Государственной думы РФ по контролю рекомендовал нижней палате российского парламента принять проект процедуры рассмотрения вопроса о назначении премьер-министра страны. Об этом пишет РИА Новости.

Из документа следует, что в ходе соответствующего заседания полномочный представитель президента РФ в парламенте Гарри Минх представит кандидата на должность главы российского правительства. После этого с речью выступит сам претендент, которому предстоит ознакомить собравшихся с программой ключевых направлений деятельности будущего кабинета министров.

Кроме того, у каждой из парламентских фракций будет возможность задать кандидату по два вопроса и заслушать ответы на них. Далее состоятся выступления представителей фракций, а претендент сможет сказать заключительное слово.

По данным агентства, заседание завершится голосованием законодателей по проекту постановления об утверждении кандидата на пост главы правительства.

10 мая президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу РФ представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Как рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в 14:00 мск начнется пленарное заседание по утверждению претендента на пост главы российского правительства.

Ранее Володин заявил о вопросах к ушедшему в отставку кабинету министров.

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