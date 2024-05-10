В Белгороде объявлена ракетная опасность

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он призвал людей не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая», — отметил губернатор.

Гладков призвал тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен ночью в Кореневском районе Курской области, он взорвался на земле.

В ночь на 10 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. Позже сообщалось, что на территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения беспилотника. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом. К утру пожар ликвидировали.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.