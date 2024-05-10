Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде объявлена ракетная опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

close
100%
YouTube

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он призвал людей не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая», — отметил губернатор.

Гладков призвал тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен ночью в Кореневском районе Курской области, он взорвался на земле.

В ночь на 10 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. Позже сообщалось, что на территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения беспилотника. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом. К утру пожар ликвидировали.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами