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Стало известно, сколько времени займет рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост премьера

Рассмотрение кандидатуры Мишустина в Госдуме займет 3 часа

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Общая продолжительность рассмотрения вопроса о кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра на заседании Госдумы составит около трех часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на процедуру рассмотрения вопроса, поддержанную комитетом палаты по контролю.

В тексте документа подчеркивается, что время выступления Мишустина при представлении им программы основных направлений деятельности будущего правительства ограничиваться не будет.

Каждая фракция Госдумы задаст ему по два вопроса, на ответ будет дано до трех минут. При этом не входящие во фракции депутаты не смогут задавать вопросы.

10 мая президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

7 мая кабмин сложил полномочия по указу президента.

Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области может получить должность в новом правительстве РФ.

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