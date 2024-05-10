В Тверской области трехлетняя девочка упала в емкость для сточных вод

В Тверской области прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования ребенка, трехлетняя девочка упала в емкость для сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 9 мая в деревне Забелино Пеновского муниципального округа. Ребенок вместе с матерью находился в гостях у родственников, оставшись без присмотра взрослых трехлетняя девочка вышла на приусадебный участок и упала в емкость для сточных вод.

Пострадавшую нашел в баке хозяин дома. Ребенка экстренно госпитализировали, подробности о ее состоянии неизвестны. По факту травмирования малолетней проверку проводит областная прокуратура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутской области дошкольница провалилась в канализационный люк рядом с домом. Девочку вытащили, спустив в канализационное отверстие лестницу. По словам ее матери, дочь чудом не пострадала. Женщина отметила, что ребенок не заметил колодец, так как он был на занесенном снегом на пустыре.

Ранее в Коми восьмилетняя девочка провалилась в колодец во время прогулки.