Окончательное решение о запрете Трампа на Facebook отложено

Независимый совет по надзору Facebook пока не принял окончательного решение о том, запрещать или нет бывшему президенту США Дональду Трампу пользоваться соцсетью, для этого потребуется больше времени. Об этом сообщает Associated Press.

Изначально Facebook попросил правление вынести окончательное решение о том, было ли оправдана блокировка аккаунтов Трампа на неопределенный срок после того, как он подстрекал своих сторонников штурмовать Капитолий Вашингтоне в январе текущего года.

Правление заявило, что объявит о своем решении в ближайшие недели. Хотя, ранее предполагалось, что вердикт будет объявлен в апреле. Отмечается, что расширенный период общественного обсуждения закончился в феврале, когда по делу было подано более 9000 комментариев.

Аккаунты Трампа в таким социальных сетях как Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия сторонниками главы государства.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил видео с интервью Трампа.