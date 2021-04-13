Apple подтвердила проведение презентации 20 апреля

Компания Apple официально анонсировала проведение презентации 20 апреля, об этом сообщается на сайте компании.

В соответствии с опубликованным графиком, презентация состоится 20 апреля в 20.00 мск. При этом компания не уточняет, какие именно устройства будут представлены.

Издание The Verge сообщало, что голосовой помощник от Apple Siri на устройствах с американским ID называет 20 апреля датой следующей презентации.

Ранее СМИ не раз предполагали, что этой весной Apple готовит несколько продуктовых анонсов. Так, по слухам, стоит ожидать презентации обновленного iPad Pro, трекинг-маячков AirTag, iMac, MacBook Pro и Mac Pro.