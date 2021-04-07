В Zoom заявили о готовности обслуживать клиентов в России

Компания Zoom Video Communications готова обслуживать клиентов России и СНГ, заявил ее представитель в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, компания «по-прежнему привержена» работе с клиентами в России и других странах Содружества независимых государств, при этом в то же время она намерена выработать подход к деятельности в регионе.

«Пока мы находимся в процессе выработки подхода [к деятельности] в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт», – подчеркнул представитель компании.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на внутреннее письмо сообщило, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и компаниям.

В головном офисе компании заявили, что проводят проверку после появления данной информации.

Российские Министерство просвещения и Минобрнауки заверили, что возможные ограничения доступа к Zoom не повлияют на работу школ и вузов.