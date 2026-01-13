Имущество родственников обвиняемого во взятке экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовано

Суд арестовал счета и имущество родственников бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина, обвиняемого во взятке в крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как установило следствие, добытые преступным путем средства Надежин и другой фигурант дела распределяли среди своих близких родственников и доверенных лиц. В связи с этим под арест попали пять банковских счетов, два жилых помещения, половина доли на жилое помещение, земельный участок и автомобиль Chery.

О задержании Надежина стало известно 30 сентября. Его этапировали в Москву и арестовали. Теперь уже бывшего начальника главного управления МЧС по республике подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей. По данным следствия, за эту сумму он согласился без проведения фактических проверок подписывать документы по пожарной безопасности.

Генерал-майору грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Камчатке раскрыли хищение почти 1 млрд рублей, выделенных на курорт и котельную.