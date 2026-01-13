Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Имущество родственников обвиняемого во взятке экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовано

Счета родственников экс-главы МЧС по КБР Надежина арестовали по делу о взятке
Shutterstock/FOTODOM

Суд арестовал счета и имущество родственников бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина, обвиняемого во взятке в крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как установило следствие, добытые преступным путем средства Надежин и другой фигурант дела распределяли среди своих близких родственников и доверенных лиц. В связи с этим под арест попали пять банковских счетов, два жилых помещения, половина доли на жилое помещение, земельный участок и автомобиль Chery.

О задержании Надежина стало известно 30 сентября. Его этапировали в Москву и арестовали. Теперь уже бывшего начальника главного управления МЧС по республике подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей. По данным следствия, за эту сумму он согласился без проведения фактических проверок подписывать документы по пожарной безопасности.

Генерал-майору грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Камчатке раскрыли хищение почти 1 млрд рублей, выделенных на курорт и котельную.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605803_rnd_0",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+