Спасатели МЧС помогают жителям Камчатки из-за циклона

Спасатели МЧС России оказывают помощь населению Камчатки, где из-за мощного циклона сложилась тяжелая обстановка с сугробами, сильным ветром и непроходимыми дорогами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в мессенджере Max.

В Петропавловске-Камчатском для помощи жителям задействованы семь автомобилей повышенной проходимости, включая технику МЧС. Спасатели также дежурят на спецтранспорте, чтобы при необходимости обеспечить проезд медиков к пациентам. На нескольких участках дорог движение закрыто в профилактических целях.

Главное управление МЧС по Камчатскому краю и пожарно-спасательные гарнизоны работают в режиме повышенной готовности.

Охотоморский циклон подошел к побережью Камчатки 12 января. По прогнозам, сильный снегопад, шквалистый ветер и лавинная опасность в некоторых районах сохранятся еще несколько дней. Власти призвали жителей без необходимости не пользоваться личным транспортом.

До этого краевой противолавинный центр выпустил штормовое предупреждение. С 13 по 15 января лавины могут сойти в горах Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов и Петропавловска-Камчатского, включая бассейн реки Паратунка, территорию Кроноцкого заповедника и вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевскую группу вулканов.

Ранее циклон на Камчатке парализовал авиасообщение и закрыл трассы.