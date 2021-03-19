Почти 50% россиян назвали цензурой блокировку пользователей из РФ в Facebook и Twitter

Почти половина россиян (49%) назвали цензурой блокировку аккаунтов пользователей и организаций из России со стороны социальных сетей Facebook и Twitter. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

При этом 29% респондентов выразили противоположное мнение, 22% не смогли дать ответ.

70% из тех, кто посчитал такие действия цензурой, считают, что российским властям необходимо предпринять действия для борьбы с этими ограничениями. Так, 8% опрошенных выразили мнение, что стоит блокировать эти ресурсы, а 6% выступи за введение штрафов, еще 5% за замедление трафика, 4% — за создание российских соцсетей. 57% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно данным опроса, жители России считают, что Facebook и Twitter удаляли посты или блокировали аккаунту российских пользователей и организаций из-за недостоверной информации или из-за причин, связанных с политикой (по 9% соответственно). Также они среди причин назвали страх правды, которую говорит Россия (5%), пропаганда терроризма или цензура (по 4% соответственно).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 11 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет.

Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что социальные сети Twitter, Facebook и Instagram возглавили антирейтинг по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.