Пушков прокомментировал блокировку в Facebook материалов российских СМИ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что социальная сеть Facebook взяла на себя роль цензора, заблокировав материалы российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Facebook как платформа должен воспроизводить позиции, которые излагаются пользователями и теми СМИ, которые имеют аккаунты на Facebook, а уже (определять), насколько это достоверно, не задача сетевой компании. Они присваивают себе функции контролера и цензора», — сказал Пушков.

По мнению Пушкова, социальные сети «не могут себе присваивать функции контролеров информации».

«Если РБК и другие СМИ ошиблись, то украинские структуры могут подать в суд на них как на территории России, так и на территории Украины, могут опровергнуть это, сделать соответствующее заявление, дезавуировать, доказать, если это доказуемо и действительно была совершена ошибка», — сообщил сенатор.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.