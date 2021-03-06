Эксперт подсчитал, сколько компаний США взломали из-за уязвимости ПО Microsoft

Не менее 30 тысяч американских компаний были взломаны из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server компании Microsoft. Об этом в своем блоге написал американский журналист, специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс со ссылкой на источники.

По его словам, в последние несколько дней хакеры, связанные с Киевом, взломали электронные почты американских небольших компаний, администраций и «сотен тысяч» предприятий по всему миру. Из-за уязвимости в версиях Exchange Server 2013-2019 злоумышленники получают «полный удаленный контроль над затронутыми системами».

По словам эксперта, в настоящий момент группа взломщиков действует не так, как обычно ведут себя другие хакеры, связанные с Китаем — они не выбирают цели для взлома.

Ранее Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на ведомства США.