Bloomberg: Apple ищет разработчиков сетей 6G
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американская компания Apple ищет сотрудников, которые займутся разработкой связи шестого поколения (6G). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на вакансию компании на должность «инженера-исследователя беспроводных систем 5G/6G».
Отмечается, что сотрудники будут «исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи нового поколения (6G)» и «участвовать в отраслевых и академических форумах, посвященных технологиям 6G».
Запуск 6G ожидается в 2030 году.
Ранее сообщалось, что Китай приступил к разработке сети 6G.
close