Bloomberg: Apple ищет разработчиков сетей 6G

Американская компания Apple ищет сотрудников, которые займутся разработкой связи шестого поколения (6G). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на вакансию компании на должность «инженера-исследователя беспроводных систем 5G/6G».

Отмечается, что сотрудники будут «исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи нового поколения (6G)» и «участвовать в отраслевых и академических форумах, посвященных технологиям 6G».

Запуск 6G ожидается в 2030 году.

Ранее сообщалось, что Китай приступил к разработке сети 6G.