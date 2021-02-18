Роскомнадзор хочет создать список причастных к нарушениям прав россиян владельцев сайтов

Роскомнадзор выступил с предложением создать перечень владельцев интернет-ресурсов, которые причастны к нарушениям прав и свобод человека, в том числе и к нарушениям свободы массовой информации. Проект приказа ведомства об этом был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, владельцев сайтов будут вносить в перечень на основании соответствующего решения генерального прокурора либо его заместителя. В документе будет сказано о признании его причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

Запись в перечне будет включать в себя данные о владельце ресурса, доменное имя и интернет-адрес ресурса, адрес его электронной почты, сведения о провайдере, страницу ресурса, указанного в решении. Кроме того, предлагается вносить в список реквизиты, дату и время получения решения. Также там будет указываться информация о взаимодействии Роскомнадзора с владельцем либо провайдером ресурса по вопросу ограничения доступа к ресурсу. В запись также должны будут включены сведения об информировании генпрокурора об устранении ограничения распространения сведений, нарушающих права граждан России.

Как отмечается в инициативе, Роскомнадзор будет публиковать сведения, содержащиеся в перечне, на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в перечень.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре.