YouTube удалил видеоролик об акциях протеста в странах ОБСЕ
Максимс Краюшкинс
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Видеохостинг YouTube удалил ролик об акциях протеста в государствах ОБСЕ. Об этом заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич, передает ТАСС.
«Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в Постоянном совете, был поспешно удален YouTube», — сказал он.
Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к контенту канала YouTube российского СМИ Politrussia.
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