YouTube удалил видеоролик об акциях протеста в странах ОБСЕ

Видеохостинг YouTube удалил ролик об акциях протеста в государствах ОБСЕ. Об этом заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич, передает ТАСС.

«Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в Постоянном совете, был поспешно удален YouTube», — сказал он.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к контенту канала YouTube российского СМИ Politrussia.