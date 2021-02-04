В 2020 году пресечена деятельность 130 тысяч вредоносных ресурсов

В 2020 году специалисты пресекли деятельность 130 тысяч опасных ресурсов, которые осуществляли кибератаки. Об этом сообщил заместитель директора центра Николай Мурашов, пишет ТАСС.

По его словам, 67 тысяч ресурсов располагались за рубежом, 65 тысяч — в России.

«Приведенные данные продолжают свидетельствовать о том, что основной источник кибератак в РФ находится вне ее территории», — добавил Мурашов.

Ранее стало известно, что в России появится киберполиция.