Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи

Замглавы Минцифры Олег Иванов рассказал о проекте поправок ведомства в закон «О связи». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что поправки предусматривают исключение из нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов.

По его словам, данная мера позволит улучшить процедуру поиска пропавших людей.

«Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», — сказал Иванов.

Замминистра подчеркнул, что законопроект был направлен профильным федеральным органам на рассмотрение, после чего будет представлен на общественное обсуждение.

Ранее в Минцифры ответили на данные о возможном подорожании сотовой связи.