В России появятся станции роботов-курьеров и роботов-грузчиков

В России создают проект станций роботов, которые можно будет использовать в качестве курьеров, грузчиков и снегоуборщиков. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Речь идет о создании сети баз для многоцелевых колесных платформ, которые предназначены для работы на открытой местности, в коттеджных поселках, на предприятиях и местах без дорожной инфраструктуры.

Роботы будут управляться через интернет. Планируется, что сотрудники на удаленке смогут принимать заказы, дистанционно подключаться к роботу с нужным функционалом и выполнять поставленные задачи.

На сегодняшний день создан предсерийный вариант наземного колесного робота с грузоподъемностью 150 кг и скоростью 15 км/ч.

Разработчики намерены в 2021 году предложить проект региональным властям.

В январе в департаменте здравоохранения Москвы начал работать робот-диагност Архимед, который может измерять пульс, давление и сатурацию.