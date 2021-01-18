Twitter заблокировал профиль конгрессмена-республиканца

Социальная сеть Twitter заблокировала профиль члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, Twitter приостановить действие ее аккаунта не объяснив причин.

Также она заявила, что Конгресс должен остановить цензуру и действовать для защиты свободы слова в стране.

В свою очередь CNN сообщает, что профиль конгрессмена был заблокирован якобы из-за многочисленных нарушений политики Twitter.

Отмечается, что ранее Грин заявила о планах внести проект резолюции об импичменте избранному президенту США Джо Байдену в первый же день его пребывания в Белом доме.

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.

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