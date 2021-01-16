СМИ: Apple планирует ввести подписку на подкасты

Компания Apple планирует запустить новый подписной сервис, который будет взимать с пользователей плату за прослушивание подкастов. Об этом информирует The Information со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания может предложить авторам возможность получить больше прибыли, взимая плату за отдельные подкасты.

Соответствующую информацию подтвердили в Bloomberg. По данным агентства, сервис может быть запущен в 2021 году.

Apple более десяти лет выступает ведущим дистрибьютором подкастов в Соединенных Штатах, предлагая этот контент бесплатно. По данным Bloomberg, сейчас в этой области у компании есть конкуренты — Spotify и Amazon.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Совместное производство: кто поможет Apple создать электрокар

— Штраф $16 млрд: как IT-компании нарушали закон в 2020 году

— Мировые поставки смартфонов упали почти на 9% из-за пандемии