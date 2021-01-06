Космический грузовик Cygnus покинул МКС
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NASA.
Корабль принадлежит компании Northrop Grumman. В октябре он доставил на орбиту новый туалет, экспериментальное устройство для получения питьевой воды из мочи, редис для космической теплицы и другие предметы.
Cygnus будет оставаться на орбите до 26 января. Две недели на корабле будут продолжаться научные эксперименты, после чего он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Космонавты на МКС не получат подарки к Новому году
— Рогозин рассказал, почему появились трещины на МКС