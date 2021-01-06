Космический грузовик Cygnus покинул МКС

Грузовой космический корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NASA.

Корабль принадлежит компании Northrop Grumman. В октябре он доставил на орбиту новый туалет, экспериментальное устройство для получения питьевой воды из мочи, редис для космической теплицы и другие предметы.

Cygnus будет оставаться на орбите до 26 января. Две недели на корабле будут продолжаться научные эксперименты, после чего он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Космонавты на МКС не получат подарки к Новому году

— Рогозин рассказал, почему появились трещины на МКС

— Космический грузовик Dragon покинет МКС 11 января