Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube за нарушение тайны частной жизни

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к интернет-поисковику Google и видеоплатформе YouTube за нарушения тайны частной жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что иски были предъявлены в связи c незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, признании информации, распространяемой в сети на этих интернет-ресурсах информацией, обрабатываемой с нарушением российского законодательства в области персональных данных.

Иск был удовлетворен в полном объеме. Его деталей в суде не уточнили.

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