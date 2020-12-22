YouTube обогнал другие платформы по распространению фейковых новостей в 2020 году

YouTube занял первое место по количеству распространенных фейковых новостей в 2020 году среди иностранных интернет-платформ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора

«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порядка 60% фейковых новостей в текущем году были связаны с темой коронавируса.

Ранее сообщалось, что Youtube и Facebook будет грозить штраф до одной пятой годовой выручки, если компании не выполнят требования Роскомнадзора удалить запрещенный в России контент. Комитет Госдумы по информационной политике 18 декабря принял соответствующие поправки к проекту закона о штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в Интернете за неисполнения предписания Роскомнадзора.

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