В Госдуму внесена поправка об обязанности соцсетей блокировать запрещенный контент

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Государственную думу поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля 2021 года самостоятельно находить и блокировать незаконный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

В документе указано, что соцсети должны осуществлять мониторинг опубликованного в них контента в целях выявления противоправной информации. Это порнографические материалы с несовершеннолетними, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и употребления наркотиков, способы совершения суицида и призывы в нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Также соцсети будут обязаны удалять контент, оскорбляющий человеческое достоинство, затрагивающий общественную нравственность, а также выказывающий неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти. Речь также идет о призывах к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

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