Роскомнадзор потребовал у Google удалить рекламу сайтов с наркотиками
Карина Казанцева
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Роскомнадзор потребовал у Google удалить из поисковых результатов рекламу сайтов с наркотиками, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом», — говорится в сообщении.
Требование распространяется как на доменную зону .com, так и .ru.
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