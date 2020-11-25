Эксперт заявил, что чипировать людей через вакцину от коронавируса невозможно

Чипировать людей при введении вакцины от коронавируса невозможно с технической точки зрения, заявил аведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев. Об этом пишет ТАСС.

«Поскольку я знаком с технологией производства вакцин, я не представляю, какой должен быть уровень технологии производства этих чипов, которые можно спрятать в вакцине», — сказал Игнатьев.

По его словам, говорить о каких-либо биологических чипах преждевременно, потому что их сначала нужно разработать.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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