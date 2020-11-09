Twitter лишит личный аккаунт Трампа привилегий

Американская компания Twitter отменит привилегии, предоставленные президенту США Дональду Трампу, с 20 января 2021 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на официального представителя компании-оператора одноименного сервиса микроблогов.

По данным телекомпании, Трампа уравняют в правах с большинством пользователей сервиса микроблогов в случае инаугурации Джо Байдена, которого американские СМИ уже называют избранным президентом.

Twitter относится к мировым лидерам, кандидатам и должностным лицам иначе, чем к обычным пользователям. Компания может использовать предупреждения и маркировку, а также ограничивать взаимодействие с определенными учетными записями.

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